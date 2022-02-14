В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска линейного пункта полиции на станции Татарская линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск установили и задержали, подозреваемого в совершении хищения имущества транспортного предприятия. Им оказался, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, 44-летний местный житель.

Транспортными полицейскими установлено, что мужчина, находясь на своем рабочем месте в транспортной компании взял служебный рельсорез и на своем автомобиле направился на перегон Кабаклы –Татарская, где находились две рубки рельс, накануне выбракованные из железнодорожного пути его коллегами. С помощью специально приготовленного инструмента злоумышленник порезал рубки рельса на шесть кусков общим весом почти 500 килограммов, погрузил их в свой автомобиль и отвез домой.

На следующий день мужчина сдал похищенное на пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Группой дознания ЛО МВД России на станции Барабинск в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Действующим законодательством за данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.