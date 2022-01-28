Татарской межрайонной прокуратурой проведена аналитика преступлений, связанных с повторным управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. Так Татарским районным судом в 2021 г. рассмотрено свыше 20 уголовных дел за повторное вождение в пьяном виде. Так, в 2020 г. 13 лиц, а в 2021 г. 22 лица привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ к различным видам наказания. Таким как обязательные и исправительные работы, а также условное и реальное лишение свободы. Во всех случаях судом назначено дополнительное наказание в виде лишение права управления транспортными средствами от одного до трех лет. Уголовная ответственность за повторное пьяное вождение появилась в 2014 г. Так в Уголовный кодекс РФ была введена статья 264.1 УК РФ, предусматривающая ответственность за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо имеющим судимость за совершение преступлений при управлении транспортным средством в состоянии опьянения. На сегодняшний день законодатель ужесточил ответственность по указанной статье. Так 1 июля 2021 г. у статьи 264.1 УК РФ появилась часть 2, предусматривающая более суровое наказание за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступлений при управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Например, в ноябре 2021 г. Татарский районный суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя города Татарска за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного настоящей статьей).

Судом установлено, что в октябре мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ранее в течение года подсудимый, будучи лишенным права управления транспортным средством, уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду к обязательным работам и условному лишению свободы.

Суд 18 ноября 2021 г. назначил виновному наказание в виде 7 месяцев лишения свободы в колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами на 4 года.

Подсудимый не согласился с приговором и обжаловал его в Новосибирском областном суде, однако апелляционной инстанцией приговор Татарского районного суда признан законным и оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу 26 января 2022 г.