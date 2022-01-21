25 января в Отделении Пенсионного фонда по Новосибирской области пройдет «прямая линия» по мерам соцподдержки, которые с 1 января 2022 г. «перешли» в ПФР из соцзащиты.

С 1 января Пенсионный фонд предоставляет жителям региона ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты населения. Так через Пенсионный фонд РФ с нового года предоставляются следующие виды пособий: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при рождении ребенка; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячные денежные пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации, а также гражданам, пострадавшим от политических репрессий и др.

Чтобы ответить на возникающие вопросы граждан, Отделение ПФР по Новосибирской области 25 января проводит «прямую линию». Задать свой вопрос специалистам Отделения ПФР по Новосибирской области новосибирцы смогут с 10 до 12 часов по многоканальному телефону: 8 (383) 229-17-00.

Пресс-служба Отделения ПФР