26 декабря губернатор Андрей Травников принял участие в церемонии торжественного открытия объекта «Часы – обратный отсчёт», посвящённого году до старта Молодёжного чемпионата мира 2023 года по хоккею с шайбой на льду. Часы установлены на площади Ленина в Новосибирске.

«Сегодня все новосибирцы наполнены ожиданием новогодних праздников. Но ровно через год эмоции нас будут переполнять троекратно, потому что в следующем году Новосибирск будет встречать любимый праздник в статусе новогодней столицы России. Ну и, конечно же, мы будем в предвкушении грандиозного хоккейного праздника – Чемпионата мира среди молодёжных команд. К этому мы идём давно, проводится большая работа и в Новосибирске, и в Омске. В Новосибирске появится новый район для отдыха и занятий спортом с уникальной транспортной инфраструктурой, благоустройством территории. В Омске возродится новейший хоккейный дворец, а самое главное – у нас появятся возможность и поводы для того, чтобы чаще ездить друг к другу в гости, болеть за наших хоккеистов не только в рамках Молодёжного чемпионата мира, но и в рамках игр Континентальной хоккейной лиги. Впереди много работы, и мы сделаем всё, чтобы грандиозные праздники следующего года – Новый год и Чемпионат мира в Новосибирске прошли на «отлично» и порадовали и жителей нашего региона, и конечно же, многочисленных гостей, которых мы с удовольствием будем принимать», – подчеркнул губернатор.

Торжественный запуск часов обратного отсчёта прошёл одновременно в Новосибирской и Омской областях – в Омске в аналогичной церемонии принял участие губернатор Омской области Александр Бурков. Часы установлены на Соборной площади. Игры МЧМ-2023 пройдут в двух городах – Новосибирске и Омске, и первые матчи состоятся уже через год – 26 декабря 2022 г. Торжественный запуск часов обратного отсчёта прошёл одновременно в Новосибирской и Омской областях – в Омске в аналогичной церемонии принял участие губернатор Омской области Александр Бурков. Часы установлены на Соборной площади. Игры МЧМ-2023 пройдут в двух городах – Новосибирске и Омске, и первые матчи состоятся уже через год – 26 декабря 2022 г.