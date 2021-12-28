Собранные Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Венгеровского района Новосибирской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия и суда, 24 апреля 2021 года в вечернее время на улице Ленина в селе Венгерово Венгеровского района Новосибирской области подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения, совершил наезд на 10-летнюю девочку, ехавшую навстречу на велосипеде. От полученных травм ребенок скончался в машине скорой помощи по пути следования в больницу.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Кроме того, суд постановил, взыскать с мужчины в качестве компенсации морального вреда 2 000 000 рублей, а также взыскать с осужденного, как владельца источника повышенной опасности, компенсацию морального вреда в сумме 800 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.