В Новосибирской области продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. По состоянию на 8 декабря в регионе однократно вакцинированы уже 1 млн 273 тыс. 207 человек. Завершили вакцинацию – 1 млн 84 тыс. 939 жителей региона.

Сохраняются высокие темпы вакцинации. 6 декабря привито 20 тыс. 820 человек, из них первым компонентом вакцины – 9 тыс. 424 человек, вторым компонентом – 11 тыс. 396 человек.

7 декабря вакцинированы 21 тыс. 253 человека (первый компонент вакцины получили 8 тыс. 984 человек, второй компонент – 12 тыс. 269 человек).

Продолжаются поставки вакцин в регион. На этой неделе в Новосибирскую область поступило 12 тыс. комплектов «Спутника V» и 17 470 комплектов препарата ЭпиВакКорона. Всего к настоящему моменту регион получил уже 1 млн 695 тыс. 535 комплектов вакцин против коронавируса («Спутник V», «Спутник лайт», КовиВак и ЭпиВакКорона).

Развернуто 92 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области, а также 37 мобильных пунктов в торговых центрах и других общественных местах. Организовано 98 мобильных прививочных бригад.