В Новосибирской области 7 декабря стартовала конференция «Защитники детства», ключевая задача которой – тиражировать во всех муниципалитетах региона успешный опыт пилотного проекта по раннему выявлению кризисных семей, оказанию им своевременной помощи и сохранению детей в кровных семьях.

Организаторами региональной конференции выступают министерство труда и социального развития Новосибирской области совместно с Благотворительным фондом «Солнечный город». Участники мероприятия – муниципальные и государственные организации, входящие в систему профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, которым предстоит непосредственно на местах уже с января 2022 года внедрять новые методики и технологии межведомственной работы.

Заместитель министра труда и социального развития региона Ольга Потапова, говоря о предстоящих изменениях, отметила первые положительные результаты: «На пилотных площадках в Татарском и Куйбышевском районах уже удалось помочь многим семьям и не допустить размещения детей в интернатные учреждения, но, что самое главное, у специалистов на местах начало изменяться отношение к помощи семьям именно на ценностном уровне».

Ключевая задача масштабного проекта «Защитники детства» - не допустить, чтобы ребенок попал в детский дом, обеспечить ему право на детство в благополучной семье. Для работы в отдаленных поселениях с целью оказания семьям помощи и консультаций на месте будут задействованы мобильные бригады. В случаях раннего выявления кризисных ситуаций в семьях назначенный куратор поможет справиться с бытовыми трудностями и сохранить детей в кровной семье. Для специалистов отделов опеки и попечительства разработан ряд нормативных документов, который будет способствовать более логичному перемещению детей.

Программные мероприятия рассчитаны на 3 дня. Для участников конференции запланирована работа на обучающих площадках, где будут обсуждаться актуальные направления и методики предстоящей реформы системы.

Выступление на конференции Людмилы Вендлер - ответственного секретаря Комиссии по делам несовершеннолетних Татарского района с 1:32:15.