7 декабря Татарским районным судом вынесен приговор в отношении Александрова А.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ за совершение поджога дома своей матери.

В ходе судебного заседания Александров А.А. полностью признал свою вину, отказался от дачи показаний по делу. Подсудимый был признан виновным в совершении указанного преступления, ему было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

В пользу потерпевшей с Александрова А.А. был взыскан материальный ущерб в сумме 120 600 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.