В период межсезонья и холодов возрастает количество случаев отравлений угарным газом, которые нередко приводят к летальному исходу. Специалисты МЧС России предостерегают о возможных рисках печного и газового отопления.

Угарный газ – это «коварный убийца». У него нет ни цвета, ни запаха – он не вызывает вообще никаких ощущений, его присутствие остается незамеченным. При этом газ распространяется быстро, смешиваясь без потери своих отравляющих свойств с воздухом в помещении.

За период с середины ноября 2018 по сегодняшний день, 16 ноября, в регионе произошло 133 случая с отправлением людей угарный газом, из которых 23% из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления и несоблюдения правил безопасности при просушке погребов.

Так, в понедельник, 15 ноября, в поселке Койниха Искитимского района соседи обнаружили в частном доме трех погибших женщин – 63, 48, 47 лет. В помещении была закрыта заслонка при топке печи. Медики установили причину смерти женщин – отравление угарным газом.

«Предположительно, происшествие случилось ночью. К моменту обнаружения погибших в обеденное время и приезду специалистов печь была теплая, тлеющие угли превратились в пепел, обе заслонки печного дымохода были полностью закрыты – это и привело к трагическим последствиям», – уточнил инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Искитиму и Искитимскому району капитан внутренней службы Евгений Ревин.

Только за год произошло 32 случая отравления угарным газом – 66% на пожарах и 34% из-за нарушений правил безопасности при топке печей. В большинстве случаев удалось избежать трагедии, люди были госпитализированы и проходили лечение в медучреждениях.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области напоминает, что стоит использовать только исправное оборудование для обогрева жилья: трещины в печной кладке, засоренный дымоход способны привести к сложным последствиям. Пока угли не прогорели полностью, не закрывайте печную заслонку. Позаботьтесь о хорошей вентиляции, отравление угарным газом может произойти и в квартире: в период межсезонья, когда центральное отопление еще не включили, некоторые жильцы домов использую газовые плиты для отопления. Как можно чаще открывайте окна для проветривания, а лучше всего – установите в доме систему контроля загазованности, которая автоматически отключает подачу газа.

Постоянно контролируйте исправность газового, печного оборудования и вытяжной вентиляции. Перед каждым использованием печи необходимо проверять тягу, а топить ее аккуратно и внимательно.

Внимательно относитесь к своему самочувствию: плывущее сознание, сонливость, учащенное сердцебиение могут стать тревожными сигналами отравления газом – немедленно покиньте помещение и выйдите на свежий воздух.

В случае чрезвычайной ситуации сообщите об этом по телефону 101 или на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.