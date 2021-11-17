В преддверии 98-й годовщины со дня образования подразделений участковых уполномоченных полиции Главным управлением МВД России по Новосибирской области проведён конкурс «Лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции по Новосибирской области».

Конкурс проведён по основным направлениям оперативно-служебной деятельности по четырем категориям.

Оценка деятельности подразделений участковых уполномоченных осуществлялась конкурсной комиссией путём сравнительного анализа результатов работы за 9 месяцев текущего года, исходя из показателей по основным направлениям деятельности, стабильности криминогенной обстановки на обслуживаемой территории, а также на основе статистических, рейтинговых показателей подразделения за 9 месяцев 2021 года.

По итогам проведённого Конкурса победителями признаны: По I категории — Отдел полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску;

По II категории – Межмуниципальный Отдел МВД России «Новосибирский»;

По III категории — Отдел МВД России по Мошковскому району;

По IV категории – Отделение полиции «Усть-Таркское» МО МВД России «Татарский».

17 ноября - в День участковых уполномоченных полиции состоится награждение победителей конкурса.