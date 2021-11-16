Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении трех несовершеннолетних по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ.

В настоящее время следователями допрошены подозреваемые, малолетняя потерпевшая и ее законный представитель, назначены необходимые экспертизы. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий инцидента. Расследование продолжается.

Как ранее сообщали Вести-Новосибирск со ссылкой на НГС, вечером 9 ноября 2021 года в р.п. Чистоозерное двое учащихся девятого класса местной школы и младший брат одного из них из восьмого класса в летней кухне частного дома надругались над 13-летней потерпевшей. В полицию об этом спустя два дня сообщила 31-летняя родственница девочки. Вскоре по данному факту возбудили уголовное дело, а также назначили все необходимые экспертизы.

Подростки ранее не привлекались к уголовной ответственности, на учёте в ПДН не состоят. Потерпевшая учится с ними в одной школе, только в седьмом классе.