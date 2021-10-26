Добавить комментарий (1)

В Новосибирской области продолжается осенний призыв на военную службу.

25 октября состоялась отправка из Татарска на сборный пункт в г. Обь 12 новобранцев. Из них шесть из Усть-Таркского района, четыре из Татарского района и два из Чистоозерного района.

Призывников отправляли на поезде Кулунда - Новосибирск. Руководил отправкой военный комиссар города Татарска, Татарского, Усть-Таркского и Чистоозерного районов В.А. Томилов.





Как рассказал Виталий Александрович, первая отправка новобранцев этого призыва состоялась 18 октября, в команду вошли пять человек.

В Татарском районе призывная и медицинские комиссии начали работать с 4 октября. Возглавляет призывную комиссию глава Татарского района Ю.М. Вязов, в резервном составе – заместитель главы Ю.П. Лысенко. В состав комиссии входят представители управления образования администрации района, Центра занятости населения г. Татарска, Межмуниципального отдела МВД «Татарский», Молодежного центра и Совета ветеранов района. В составе медкомиссии работают такие специалисты как: терапевт, офтальмолог, стоматолог, хирург, дерматолог, отоларинголог, психиатр, врач-функционист, рентгенолог, фельдшер, а также врач-невролог, руководитель комиссии В.В. Галыка. Из 221 призывника для службы планируется отобрать не менее 48 человек.

В Усть-Таркском районе призывная комиссия начала работать 14 октября. На нее будет вызвано 73 человека, из них призвано не менее 15 человек.

Всего в Новосибирской области работают 42 призывные комиссии. Планируется отправить в войска более двух тысяч новобранцев. Военные комиссариаты обеспечены масками, средствами для обработки рук, тестовыми системами и всем необходимым в условиях пандемии. Как пишет «Советская Сибирь», в Новосибирской области на 1,5% вырос показатель годности новобранцев по сравнению с прошлым годом. Сейчас он достиг 63,2%. В Сибирском федеральном округе этот показатель составляет 68%, а общероссийский – 73%. На альтернативную службу в этот призыв пойдут 10 человек. На службу по контракту в этом году должны набрать 860 человек, в этот список уже включено около 500. Также военкоматы проводят набор добровольцев на службу в мобилизационный резерв.