Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает о правилах безопасного движения в условиях низких температур.

В связи с сезонным ухудшением погодных и дорожных условий, связанных с понижением температуры, Госавтоинспекция региона призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и осторожными на проезжей части.

Водителям, прежде всего, необходимо сменить летние шины на зимние (или всесезонные), в пути следования соблюдать скоростной режим, снижать скорость вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений, остановок общественного транспорта. Также автомобилисты должны выбирать безопасную дистанцию и боковой интервал, не совершать резких маневров.

С октября по май в нашем регионе не рекомендуется пользоваться мото- и велотранспортом, так как в указанный период значительно возрастает угроза совершения ДТП с участием данного вида транспортных средств.

Пешеходам стоит напомнить, что из-за снега и гололеда на дороге тормозной путь транспортных средств значительно увеличивается, поэтому прежде чем перейти проезжую часть (даже по пешеходному переходу) следует убедиться, что автомобиль остановился и вас пропускает, и только после этого начинать переход. В темное время суток пешеходы должны использовать на одежде и аксессуарах световозвращающие элементы.