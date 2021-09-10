9 сентября в АО «Советская Сибирь» состоялась передача избирательных бюллетеней, которые будут использоваться при проведении выборов депутатов Государственной Думы.

В мероприятии приняли участие председатель Новосибирского облизбиркома Ольга Благо, секретарь комиссии Наталья Кошкина, члены комиссии с правом решающего голоса Тамара Краткая и Олег Пучков.

В присутствии кандидатов, представителей политических партий и средств массовой информации члены комиссии произвели поштучный пересчет бюллетеней в пачках, определенных случайным образом.

Всего территориальным избирательным комиссиям региона передали 4 299 800 бюллетеней, в том числе 1 300 600 – с использованием КОИБ. 2 149 900 бюллетеней изготовили для голосования по федеральному избирательному округу, из них 650 300 для голосования с использованием КОИБ. Такое же количество – для голосования за кандидатов по одномандатным избирательным округам.

Передача и доставка бюллетеней в районы города Новосибирска и Новосибирской области производится в сопровождении представителей правоохранительных органов.

Почти 20 тысяч лишних и бракованных бюллетеней уничтожили, о чем был составлен акт.