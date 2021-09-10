Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Барабинск совместно с представителями ОАО «РЖД», в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети и транспорт», провели на железнодорожных объектах станциях Барабинск и Татарская профилактическую акцию «Осторожно, поезд!». Транспортные полицейские напомнили детям и подросткам правила поведения на объектах железнодорожного транспорта. С учениками школы № 2 г. Татарска инспекторы группы по делам несовершеннолетних провели лекцию об опасном увлечении молодежи - «зацепинге» и об ответственности за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах. На пешеходных переходах переездов сотрудники полиции трафаретом нанесли надпись: «Осторожно, поезд!».