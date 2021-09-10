В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками группы за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» задержан ранее не судимый и безработный 47-летний житель г. Татарска.

В ходе осмотра надворных построек по месту проживания задержанного сотрудниками полиции обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана массой более 658 граммов. Кроме того, при осмотре приусадебной территории, где проживал мужчина, в теплице были обнаружены три грядки с наркосодержащими растениями мака в количестве 267 штук.

Как пояснил мужчина, изъятое он выращивал и хранил для личного употребления.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 228, ч. 2 ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере», «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.