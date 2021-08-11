

Несмотря на предупреждение сотрудников МЧС России о неблагоприятных погодных условиях 10-11 августа, некоторые жители Новосибирской области активно проводили время на воде, катались на гидроцикле и занимались рыбалкой, забыв о безопасности. Благодаря оперативному реагированию спасателей трагедий за вчерашние сутки удалось избежать.

Так, 10 августа на озере Чаны в районе деревни Казанцево Барабинского района двое взрослых мужчин и подросток (14 лет) рано утром ушли на лодке на рыбалку без средств связи и в назначенное время не вернулись. Днем обеспокоенные родственники сообщили о пропаже в линейный отдел полиции. В 15:10 на поиски пропавших оперативно выдвинулись спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы Новосибирской области, инспекторы Барабинского отделения ГИМС МЧС России и сотрудники полиции. Спустя шесть часов усиленных поисков в 21:20 пропавшие были найдены и транспортированы к берегу, никто из них не пострадал, в медицинской помощи не нуждаются. Оказалось, что рыбаки заблудились в плохих погодных условиях: дождь, ветер, большие волны, к тому же у них заканчивался бензин. Поэтому они вынужденно пристали к острову и остались там ждать помощи, о своем местонахождении сообщить не могли - все мобильные телефоны не взяли с собой.