В селе Розовка Омского района грозовой разряд попал в крышу дома, из-за чего начался пожар.

Накануне в 17 часов в селе Розовка Омского района в крышу жилого дома попал грозовой разряд. Хозяин, который в этот момент был дома, услышал шум и выбежал на улицу. Увидев, что дымится антенна, сельчанин вызвал пожарных. На момент прибытия МЧС полностью горела крыша, огонь разгорался внутри дома.

Также была угроза перехода на соседнее здание — этого удалось избежать. В результате пожара пострадали кровля, потолочное перекрытие, отделка, мебель и предметы обихода на площади 96 кв. метров.

Всего в 2021 г. в Омской области после попадания грозовых разрядов загорелись шесть построек. Как отметили в региональном МЧС, от подобных инцидентов может спасти внешняя система молниезащиты.

- Принцип работы внешней системы молниезащиты достаточно прост: «поймать» молнию за миг до того, как она непосредственно коснется кровли и отвести разряд в землю в обход здания, не нанеся при этом никакого ущерба самому дому, - объяснил дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Омскому району Никита Сироткин.

Система состоит из молниеприемника на крыше, токоотвода и заземлителя. В МЧС порекомендовали установить приборы всем владельцам частных домов.