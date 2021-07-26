Аномальное похолодание придет в Новосибирскую, Омскую, Томскую области и другие регионы Урала и юга Западной Сибири. В последнюю неделю второго месяца лета ожидается температура ниже нормы на 4-6 градусов, рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Будет вторжение холодных воздушных масс и сильное понижение температуры на Урале и на юге Западной Сибири. Речь, в частности, идет про Новосибирскую, Омскую, Томскую, Тюменская Кемеровскую области, Алтайский край», — заявил главный синоптик России (цитата по ТАСС).

По словам Вильфанда, средняя температура днем в период похолодания в НСО — 20-21 градус. Сервис прогноза погоды Gismeteo передает, что уже со вторника температура воздуха в НСО опустится до +20 градусов, а к субботе — до +19. Кроме того, на следующей неделе ожидаются дожди и грозы.