По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, еще 20 июля 2021 года Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным подписано распоряжение Правительства Российской № 2000-р, согласно которому единым оператором газификации определено ООО «Газпром газификация».

«В перечень федеральных территорий и субъектов Российской Федерации, где единый оператор по газификации будет осуществлять свою деятельность, вошла Новосибирская область. На сегодняшний день новосибирским филиалом ООО “Газпром газораспределение Томск” начат предварительный прием заявок о заключении договоров о подключении в рамках догазификации домовладений, находящихся в газифицированных населенных пунктах. Догазификация до границ земельных участков домовладений будет осуществляться без привлечения средств граждан», — прокомментировал Денис Архипов.

Информацию о включении домовладений в пообъектный план-график догазификации необходимо уточнять в соответствующих администрациях районов и городских округов. При этом органам местного самоуправления даны поручения об организации информационных кампаний о бесплатной догазификации населенных пунктов.

Клиентские центры ООО «Газпром газораспределение Томск» можно посещать только по предварительной записи и при наличии у посетителя средств индивидуальной защиты (маски и перчаток).

Подробнее о записи, а также о процедуре подачи заявок, возможности онлайн-подачи заявок на подключение и иной информацией о газификации объектов можно ознакомиться на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.