Житель Новосибирской области задержан транспортными полицейскими за кражу 83 метров кабеля у железнодорожного полотна.

Отделением дознания линейного отдела МВД России на станции Барабинск возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за нанесение телесных повреждений и угрозу убийством 51-летнего жителя Татарского района Новосибирской области по факту кражи 83 метров кабеля, служащего для обеспечения связи между станциями и машинистами проходящих поездов.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что мужчина, испытывая материальные трудности, решил похитить часть закопанного вдоль железнодорожного полотна кабеля связи, чтобы сдать на пункт приема лома цветных металлов и получить денежное вознаграждение. Для реализации задуманного, злоумышленник взял с собой две лопаты, топор, стропу, несколько пар перчаток и на личном автомобиле в вечернее время выехал в район 2898 километра железной дороги.

Поставив автомобиль в небольшой лесок, мужчина стал лопатой копать землю, чтобы найти кабель. Найдя кабель, он топором перерубил его пополам и один конец, скрутив в петлю, привязал к своему автомобилю, на котором поехал вдоль железной дороги, вытягивая кабель из почвы. Проехав около 35 метров, почувствовал, что движение автомобиля затрудняется, задержанный отрубил топором вытянутый отрезок кабеля.

После этого аналогичную процедуру повторил еще дважды. Выкопанный кабель скрутил в бухты и увез домой, где разрубил его на отрезки длинной примерно 30-40 см для удобства сдачи их в приемный пункт металлолома.

Закончив разбирать похищенный кабель, мужчина сложил алюминиевый каркас и медные жилы общим весом 23 килограмма в мешки и на следующий день на личном автомобиле сдал получившийся лом в городе Татарске на общую сумму 7280 рублей, которые затем он потратил на личные нужды.

После сдачи похищенного злоумышленник сотрудниками уголовного розыска линейного пункта полиции на станции Татарская был установлен и задержан, а похищенное изъято.

За совершение преступления предусмотренного частью 1 статьи 158(кража) уголовного кодекса Российской Федерации мужчине грозит максимальное наказание в лишения свободы на срок до двух лет.