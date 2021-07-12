Вечером 11 июля, в селе Павлово Венгеровского района произошел пожар в животноводческом корпусе. В результате происшествия погибли 40 голов телят. Ликвидация возгорания осложнялась поздним обнаружением и сообщением в пожарную охрану: на момент прибытия огнеборцев более 1000 квадратных метров было охвачено огнем.

В 17.15 на пульт диспетчера пожарной охраны Венгеровского района поступило сообщение о возгорании. К прибытию добровольной пожарной команды сельскохозяйственного производственного кооператива здание корпуса животноводческой фермы горело открытым огнем. Реагирование на крупное возгорание осуществлялось совместно с подразделениями пожарно-спасательных частей МЧС России и бойцами местной пожарной части. В течение получаса открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор обгоревших конструкций заняли еще более четырех часов.

В результате пожара огнем уничтожено здание корпуса фермы – погибли 40 телят. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание бойлера для нагрева воды.

«Три дня назад хозяева фермы поменяли автомат защиты, потому что старый вышел из строя – пахло проводкой. 8 июля его заменили. Как подтвердили владелец фермы и доярка, работающая в этот день, огонь начал распространяться с кормокухни, где и стоял бойлер. Точная причина пожара устанавливается», – сообщил инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Венгеровскому району Главного управления МЧС России по Новосибирской области младший лейтенант внутренней службы Дмитрий Петров.

Ликвидация возгорания осложнялась большой площадью пожара в 1050 квадратных метров, горючими материалами на ферме, а также удаленностью пожарного гидранта – ближайший водоисточник находился в полукилометре от места происшествия. К тому же, сообщение о возгорании на ферме поступило в пожарную охрану поздно, когда здание горело открытым огнем.

На происшествие реагировали 18 человек и 7 единиц техники, из них от МЧС России 12 человек и 4 единицы пожарно-спасательной техники.