Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.



10 июля в 23.16 из своего дома по ул. пер. Лермонтова г. Татарска бригадой скорой помощи в приемный покой Татарской ЦРБ был доставлен 43-летний местный житель с диагнозом проникающее колото-резаное ранение грудной клетки справа. По подозрению в совершении данного преступления оперативниками МО МВД России «Татарский» установлена 38-летняя супруга потерпевшего. Гражданка ранее не была судима. Подозреваемая дала признательные показания. Полицейские установили, что в ходе застолья по случаю дня рождения подозреваемой, у них с мужем возник конфликт, в результате которого женщина нанесла удар ножом в область грудной клетки супругу.