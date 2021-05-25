По поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции рассмотрел вопрос о продлении в регионе режима повышенной готовности до 30 июня. Очередное заседание штаба под председательством первого заместителя Губернатора Юрия Петухова состоялось 24 мая.

В ходе заседания был заслушан доклад руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александра Щербатова об эпидемиологической ситуации и мероприятиях по профилактике новой коронавирусной инфекции. О готовности системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом в регионе и ходе вакцинации населения доложил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

С учетом предложений Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Новосибирской области, в условиях продолжающейся вакцинации жителей региона, необходимой для формирования популяционного иммунитета, принято решение рекомендовать Губернатору Новосибирской области продлить ряд действующих в регионе мер, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, до 30 июня 2021 года.

Ранее Андрей Травников охарактеризовал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области как стабильную, при этом отметил необходимость увеличения масштабов вакцинации.

Вопрос о продлении в регионе режима повышенной готовности будет рассмотрен на заседании областного Правительства.

В ходе массовой вакцинации населения региона от коронавируса на 24 мая 285 973 человека вакцинировались против коронавируса первым компонентом, полный курс завершили 211 418 человек. На территории Новосибирской области открыто 95 пунктов вакцинации, и 87 бригад занимаются вакцинацией трудовых коллективов, выезжая на предприятия и в организации.