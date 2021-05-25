В Татарский районный суд поступило уголовное дело в отношении Р.Н. Варгановой по обвинению её в совершении преступления, предусмотренного п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Как установлено органами предварительного следствия, 31.12.2020 г. в 22-часу Р.Н. Варганова, находящаяся в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, в результате ссоры со своим отчимом Х. на почве личных неприязненных отношений умышленного нанесла последнему один удар лезвием ножа в область живота справа, причинив ему тем самым телесное повреждение в виде ранения живота с повреждением внутренних органов. Причинённые Х. повреждения по своему характеру создают угрозу для жизни человека, поэтому квалифицированы как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Дело назначено к слушанию на 27.05.2021 г. на 9 часов.