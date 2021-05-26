Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя села Блюдчанское Чановского района Новосибирской области по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту убийства двух лиц.

По данным следствия, ранее в 2013 году обвиняемый был осужден за имущественные преступления, совершенные в отношении 67-летнего мужчины и 69-летней женщины, которые являлись супругами. Освободившись из мест лишения свободы, злоумышленник решил отомстить пенсионерам за то, что ранее они дали изобличающие его показания сотрудникам правоохранительных органов. Ночью 11 августа 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина через окно проник в дом к потерпевшим, разбудил их и начал конфликт. В ходе выяснения отношений обвиняемый нанес хозяину дома не менее 4 ножевых ранений, а его супруге – несколько ударов табуретом по голове. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.

После этого, с целью сокрытия следов преступления, злоумышленник накрыл потерпевших разными вещами, которые поджог и ушел. В результате проведения следователями и сотрудниками полиции совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий фигурант по делу был изобличен. В ходе допроса он признал вину в совершении убийства двух лиц.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Новосибирской области обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.