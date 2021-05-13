Дело в отношении жителя Мошковского района по факту поджога участка местности вблизи станции Тасино, Мошковского района возбуждено по ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).

В результате противоправных действий гражданина огнем было уничтожено около 100 дачных домов с имуществом. Общий ущерб составил 31 млн 628 тыс. рублей. В суд с обвинительным заключением дело гражданина было направлено 26 апреля текущего года.



Действие особого противопожарного режима в Новосибирской области постановлением Правительства региона продлено по 23 мая. С начала мая в регионе собрано материалов по более чем 350 административным правонарушениям противопожарных требований. В тушении пожаров участвуют не только пожарные части, но и добровольцы. 11 мая Правительство Новосибирской области приняло решение о выделении субсидии общественным объединениям добровольной пожарной охраны Новосибирской области в размере 5,4 миллионов рублей. На эти средства будут приобретены горюче-смазочные материалы, снаряжение и экипировка для личного состава добровольных пожарных. В составе добровольных пожарных команд региона находится 2700 человек.

В течение пожароопасного сезона в регионе круглосуточно работает региональная диспетчерская служба по вопросам лесных пожаров: тел. 8 (383) 200-10-35. Работает единый номер лесного хозяйства: 8-800-100-94-00. Единый телефон пожарных и спасателей – 01 или 101.

Для справки

Особый противопожарный режим на территории региона установлен с 30 апреля в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области № 155-п. Постановлением № 156-п «О мерах по реализации особого противопожарного режима на территории Новосибирской области» на территории региона введен режим повышенной готовности для органов управления и территориальных сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В условиях особого противопожарного режима вводится запрет на посещение гражданами лесов, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов и договоров аренды участков лесного фонда, выполнением определенных видов работ по мониторингу и обеспечению пожарной, санитарной безопасности в лесах, проездом и пребыванием в оздоровительных учреждениях, туристических базах и базах отдыха.

Категорически запрещается разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора на территориях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических товариществ, вдоль железнодорожных и автомобильных дорог, а также запускать фейерверки в поселениях и на расстоянии менее одного километра от лесов.

В условиях особого противопожарного режима сотрудниками МЧС России совместно с представителями других ведомств, организаций, местных властей и добровольцев усилен надзор за соблюдением требований пожарной безопасности. Размер наложения административного наказания в виде штрафов увеличен в два раза: на граждан – от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.