Около полутора часов понадобилось профессиональным пожарным и добровольцам для ликвидации крупного возгорания. Происшествие произошло в здании кафе на федеральной трассе в Новосибирской области.

В 18:23 местного времени пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение от очевидца о возгорании в придорожном кафе на 968-км федеральной автотрассы Р-254 в Татарском районе Новосибирской области.





В течение десяти минут первые пожарные расчёты прибыли на место вызова.

В это время горел второй этаж и частично первый в двухэтажном здании, где располагалось кафе.

Через полчаса пожар удалось локализовать, ещё около часа потребовалось для ликвидации открытого горения (в 20:10).

В настоящий момент осуществляется проливка и разбор обгоревших конструкций. Предварительная площадь пожара составила 600 кв. метров.

Всего на происшествие реагировали сотрудники МЧС России, специалисты местного отдельного пожарного поста и добровольная пожарная команда Дмитриевского сельского совета общей численностью 13 человек и 3 единицы техники.

По оперативным данным до прибытия пожарной охраны самостоятельно из строения эвакуировались 15 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Дознаватели МЧС России приступят к установлению причины возгорания после завершения всех неотложных работ пожарных.