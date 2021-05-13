В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Татарский» совместно с воспитателями и отрядом ЮИД «Юные пешеходы» школы-интерната г. Татарска на центральной улице провели акцию под названием «Настоящий водитель - трезвый водитель!»

Многие водители не осознают всей опасности вождения автомобиля в состоянии опьянения и бездумно рискуют своей жизнью и жизнью своих друзей, близких и других участников дорожного движения, садясь за руль после употребления алкоголя. Под влиянием алкоголя процессы восприятия человеком окружающей действительности изменяются: снижается скорость реакции, что не позволяет водителю правильно оценить сложившуюся на дороге ситуацию, провоцирует его на резкие непрогнозируемые маневры и может привести к аварии с тяжкими последствиями.

В ходе акции инспектор по пропаганде М.В. Хомченко обращалась к водителям с призывом отказаться от употребления алкоголя за рулём, чтобы не спровоцировать аварийно опасные ситуации на дороге, в которых могут пострадать невинные люди.

Юные инспекторы дорожного движения вручали водителям информационные памятки.

Водители поддержали проводимую акцию, фотографировались с плакатами: «Настоящий водитель - трезвый водитель!», «Крутого водителя ничего не отвлечет», благодарили тёплыми словами и обещали выполнять Правила дорожного движения.

В Новосибирской области в период праздничных и выходных дней с начала мая проводились оперативно профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». За указанный период сотрудниками ГИБДД выявлено 292 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, из которых 105 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, а 34 - уличены в управлении автомобилем в состоянии опьянения повторно.