В период с 16 по 19 апреля проводились оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».

За указанный период сотрудниками ГИБДД выявлено 56 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, из которых 40 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, а 13 - уличены в управлении автомобилем в состоянии опьянения повторно.

Госавтоинспекция Новосибирской области в очередной раз напоминает водителям, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А в отношении водителей повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, будут возбуждены уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение - лишение свободы на два года с лишением права управления транспортными средствами в течение трех лет.

Также ГИБДД Новосибирской области обращается к гражданам с просьбой своевременно сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, предположительно управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, ближайшему наряду ДПС или по телефону – 112.