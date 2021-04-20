В период с 16 по 19 апреля на территории Татарского района космическим мониторингом было зафиксировано более 50-ти термических точек, большая половина из которых является неконтролируемым палом растительности. Несмотря на то, что погода на территории района установилась холодная, возникновение термических точек не прекратилось.

Не понятно, по каким причинам, люди поджигают обочины дорог на трассах в разных направлениях района, горит болотистая местность и трава на открытых территориях.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам призывает население, охотников, пастухов и просто всех граждан не разводить костры на придомовых территориях и дачных участках, не сжигать стерню на полях, не поджигать сухую прошлогоднюю траву на обочинах дорог, не пускать неконтролируемый пал растительности, не поджигать сухой камыш в болотистой местности, не поджигать траву вдоль берегов рек. Тем более что на улице преобладает ясная и ветреная погода.

Следует помнить, что в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может проводиться в безветренную погоду при условии, что:

- участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты;

- территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра;

- на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не введен особый противопожарный режим;

- лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Также, напоминаем гражданам об административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ: - Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Обо всех фактах возгорания следует сообщать в пожарную охрану по номерам: 01, 101 – со стационарного телефона, 101, 112 – с мобильного устройства.

Ю.Л. Филатова, начальник ОНД и ПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам