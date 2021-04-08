В Новосибирской области автопарк Почты России пополнили 94 новых автомобиля различной модификации и грузоподъемности. Это самое крупное обновление почтовых автомобилей в регионе за последнее время.

На почтовые маршруты выйдут 16 универсалов LADA Largus, почти все они предназначены для курьерской доставки экспресс-почты. Перевозить тяжелые грузы будут 9 машин марки ГАЗон NEXT, 20 малотоннажных фургонов ГАЗ «Соболь», 14 изотермических фургонов марки Ford Transit, 30 почтовых УАЗов, 2 полноприводных ГАЗ-33086 «Земляк» и 3 автомобиля ГАЗель NEXT.

«Автотранспорт - наиболее оптимальный способ доставки почты по нашему региону и в ближайшие области. Для перевозки почты у нас разработано 380 маршрутов, общей протяженностью 71 000 км. На вооружении почтовиков 325 автомобилей. Обновление автопарка позволяет нам без сбоев доставлять растущий объем почтовых отправлений», - отметил заместитель директора МР Сибирь Сергей Аникин.

Новые машины, по мере оформления всех документов, выходят на внутригородские, районные и магистральные маршруты.

УФПС Новосибирской области включает 15 почтамтов, 777 стационарных отделений и 7 передвижных. Предприятие объединяет более 6000 сотрудников, в том числе более 2000 почтальонов. Доставку почты осуществляют около трехсот автомобилей, общая протяженность почтовых маршрутов филиала составляет 71000 км.