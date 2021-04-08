В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация жителей против COVID-19. Развернуто уже 76 пунктов вакцинопрофилактики – во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области. Накануне регион получил еще две партии препарата «Спутник V» –16 800 и 11 100 доз. Общий объем поставленных в регион вакцин– 169 862 дозы.

На утро 6 апреля было вакцинировано 115 тыс. 983 жителя региона, из них двумя компонентами – 84 тыс. 156 человек.

В настоящее время вакцинация проводится по предварительной записи. Записаться на процедуру можно: по телефонам Call-центров поликлиник; на Едином портале госуслуг; по телефону Единой регистратуры 124.

В Татарском районе иммунизация проводится в поликлинике Татарской ЦРБ (3-й этаж, кабинет №8) по предварительной записи по телефонам: 24-000, 20-666, а также через портал госуслуг (gosuslugi.ru). При вышеуказанных формах записи каждый пациент в дальнейшем будет информирован о дате вакцинации по телефону.

Как рассказал заместитель главного врача Татарской ЦРБ им. 70-летия Новосибирской области Сергей Александрович Куликов, в Татарском районе начата и проводится вакцинация сельских жителей мобильной бригадой. Для того, чтобы сделать прививку от новой коронавирусной инфекции нужно обратиться к сельскому медработнику.