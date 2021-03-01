Войти в воду ─ момент ответственный. Нужно делать всё быстро, чтобы тело не остыло. Спартак Кулешов пару месяцев назад переплыл холодную Обь. Сегодня он на подстраховке, в лодке сопровождает смельчаков. Об опасности водных просторов зимой знает не понаслышке.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=8bUzeW5uD-w&feature=emb_logo



«Стихия заставляет быть дисциплинированным, собранным. Люди, которые плывут, не новички в этом деле, есть опыт, подготовка, тренированность. Простой физкультурник не доплывёт», ─ прокомментировал любитель холодового плавания Спартак Кулешов.

Два с половиной километра с одного берега Оби на другой. Даже для профессионалов задача ─ не самая простая. Стартовали в посёлке Мичуринский, финиш ─ в Нижней Ельцовке. Преодолеть пришлось не только мороз, но высокие волны и сильное течение, а после ─ бежать к тёплому месту по берегу. Но экстремалы уверяют: для закалённого организма это не потрясение.

После воды нужно моментально согреться, поэтому спортсменам оборудовали самодельную баню недалеко от берега с горячей водой и термопушкой, чтобы было максимально тепло.

Первым реку переплыл Виталий Панасюк ─ самый опытный в команде новосибирских спортсменов. Дистанцию на Оби преодолел уже в седьмой раз.

Впервые на маршруте моржей страховали не только друзья на надувной лодке, но и сотрудники МЧС. Мама Виталия всегда ждёт его у финиша.

«Очень хорошее мероприятие, серьёзное и тяжёлое. Они переплыли ледяную реку, они героические мужчины. В это раз я была спокойна, их страховали хорошо», ─ отметила мать Виталия Любовь Зозуленко.

Любители холодового плавания завершили заплыв без последствий. Но на этом тренировки не заканчивают. Планируют продолжить активно закаляться, готовиться к следующему заплыву в начале апреля.