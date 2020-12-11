Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции 11 декабря прокомментировал просьбу местных жителей сделать 31 декабря выходным днём.

«Давайте разбираться. Очень много лукавства в решениях других регионов. Все мы понимаем, что объявить выходной день может Правительство России, либо может определить для работника сам работодатели. Я работодатель для тех, кто работает в этом здании. Я не могу объявить его для всех. Я считаю, что правильно сделать 31 декабря выходным днём, а новогодние каникулы чуть покороче. Я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области: по возможности сделайте выходной день по крайней мере для женщин, на них выпадают основные хлопоты по подготовке к празднику», - заявил новосибирский губернатор, добавив, что он и его коллеги будут в этот день работать.