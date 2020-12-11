Татарский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя г. Татарска.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

В суде установлено, что подсудимый незаконно приобрел синтетическое вещество (массой 12,35 граммов), содержащее наркотическое средство, которое стал хранить у себя дома.

Он расфасовал его для дальнейшего сбыта в г. Татарске путем передачи из рук в руки, а также с использованием тайников-закладок. Однако гражданин довести до конца свой умысел не смог, поскольку вещество было обнаружено сотрудниками полиции в ходе осмотра его квартиры и изъято из незаконного оборота.

Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.