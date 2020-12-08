Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются снегопады, метели с порывистым ветром, на дорогах местами снежные заносы, гололедица.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция региона рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и интервал, не совершать резких маневров. При выборе скорости учитывать погодные и дорожные условия, снижать скорость вблизи пешеходных переходов, образовательных и лечебных учреждений, остановок общественного транспорта.

В любое время суток необходимо пользоваться внешними световыми приборами, а в снегопад включать противотуманные фары. Также водители и пассажиры должны использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.

Пешеходам автоинспекторы напоминают, что из-за гололеда тормозной путь автомобиля значительно увеличивается, поэтому при переходе дорог и вблизи них необходимо быть предельно внимательными и дисциплинированными. В темное время суток пешеходы должны использовать световозвращающие элементы.