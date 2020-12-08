Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким Александра Турлакова в связи с его кончиной.

Глава администрации Усть-Таркского района Александр Петрович Турлаков скончался 7 декабря в возрасте 67 лет. От своего имени и от имени членов Правительства Новосибирской области губернатор Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким Александра Турлакова. В частности, губернатор отметил, что Александр Петрович был упорным и трудолюбивым руководителем, принципиальным, неравнодушным человеком.

«Уход Александра Петровича – невосполнимая утрата для его семьи, тяжёлая потеря для Усть-Таркского района, всей области. Почти тридцать лет он был не просто руководителем администрации, а наставником, советчиком, помощником для многих и многих жителей, работников Усть-Таркского района. И на своем рабочем посту он оставался практически до последнего дня.

Мы все многое потеряли, когда Александр Петрович покинул этот пост. Искренние соболезнования всем родным и близким!» — сказал губернатор.

Александр Петрович Турлаков родился 20 июля 1953 года в селе Макеевка Донецкой области (Украина). В 1976 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт.

Большая часть жизни Александра Петровича была связана с Усть-Таркским районом. Начинал он свой трудовой путь главным зоотехником в совхозе «Угурский» в 1976 году, а уже в 1983 году был его директором. Год за годом, постоянно повышая квалификацию, получая дополнительное образование, Александр Турлаков формировался как опытный руководитель, человек, способный взять на себя ответственность за развитие района. С 1991 по 2020 год Александр Петрович занимал пост главы Усть-Таркского района.