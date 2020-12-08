18-19 декабря на центральной площади Чанов состоится традиционная оптово-розничная универсальная ярмарка «Новопокровская». Организаторы ярмарки: Минпромторг НСО и администрация Чановского района. В ярмарке примут участие сельхозтоваропроизводители, крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, а также предприниматели и предприятия. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях защиты населения на территории Чановского района от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, при проведении ярмарки будут действовать меры защиты от вирусных инфекций.