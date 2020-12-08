В этом году заготовку новогодних деревьев ведут лесохозяйственные предприятия в 25 лесничествах, в частности, в Болотнинском, Тогучинском, Искитимском, Венгеровском, Доволенском, Здвинском, Карасукском, Каргатском, Колыванском, Коченевском, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Маслянинском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Северном, Сузунском, Татарском, Убинском, Чановском, Черепановском, Чулымском районах области. Сезон заготовки продлится до 31 декабря 2020 года.

В лесостепной зоне, приобских лесах и ленточных борах региона заготавливают сосну, ель, а в присалаирских лесных массивах Новосибирской области – пихту. Специалисты лесного хозяйства заготавливают хвойные деревья на территориях, где проводятся рубки ухода за молодняками, а также под линиями ЛЭП.

«В этом году сотрудники лесхозов уже заготовили порядка 10 тысяч деревьев, которые на данный момент находятся в складских помещениях предприятий. Остальную часть от потребностей заготовят до конца декабря. По опыту прошлых лет можно сказать, что этого количества достаточно для жителей региона», – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Рыжков.

Самая большая партия из более 5000 деревьев отправится на елочные базары из лесничества Колыванского района. В других районах Новосибирской области потребности в живых деревьях ниже.

Напомним, самостоятельная рубка елей жителям региона запрещена. Нарушителям запрета грозит административный штраф до 500 тыс. руб., либо уголовная ответственность в виде штрафа от 100 тыс. руб. или до семи лет лишения свободы.



Для справки:

Причиненный лесному фонду вред за незаконную рубку хвойных молодняков в период ноября – января месяцев государственные лесные инспекторы рассчитывают по методике, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2018 года № 1730. Объем незаконно срубленных деревьев хвойных пород для новогодних праздников, не достигшие диаметра ствола 12 см рассчитывается как с диаметром на высоте 1,3 метра 12 см. Также сумма вреда зависит от породы незаконно срубленных деревьев и от категории лесов (особо охраняемые природные территории, защитные леса, особо защитные участки защитных лесов и т. д). Сосна обыкновенная – от 574 руб. до 2152 руб., ель, пихта – от 414 руб. до 1740 руб. (расчет стоимости – за одну штуку).

Кроме того, предусмотрена административная ответственность по ч. 1, 2 ст. 8.28 КоАП РФ с наложение штрафа на граждан от 3 до 5 тыс. руб., должностных лиц от 20 до 50 тыс. руб., юр. лиц – от 200 до 500 тыс. руб.

За вред, причиненный лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, в сумме свыше 5 тыс. руб. предусмотрена уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ.