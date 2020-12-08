По оперативным данным на территории Татарского района на 7 декабря было 161 человек больных COVID-19. За сутки выявлено 24 больных. Выздоровевших нарастающим итогом - 577 человек.

В Чановском районе за период с 30 ноября по 6 декабря выявлено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. На стационарном и амбулаторном лечении находятся 87 человек заболевших ковид, 131 гражданин проходит лечение от пневмонии. За прошедшую неделю зарегистрировано новых случаев заболевания пневмонией - 30, заболевания ОРВИ - 18. Под наблюдением медицинской службы 42 человека, находившихся в контакте с заболевшими. Всего с начала регистрации COVID-19 (апрель - декабрь) на территории района заболели новой коронавирусной инфекцией 467 человек.

