По оперативным данным на территории Татарского района на 7 декабря было 161 человек больных COVID-19. За сутки выявлено 24 больных. Выздоровевших нарастающим итогом - 577 человек.
В Чановском районе за период с 30 ноября по 6 декабря выявлено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. На стационарном и амбулаторном лечении находятся 87 человек заболевших ковид, 131 гражданин проходит лечение от пневмонии. За прошедшую неделю зарегистрировано новых случаев заболевания пневмонией - 30, заболевания ОРВИ - 18. Под наблюдением медицинской службы 42 человека, находившихся в контакте с заболевшими. Всего с начала регистрации COVID-19 (апрель - декабрь) на территории района заболели новой коронавирусной инфекцией 467 человек.
По данным оперативного штаба Новосибирской области на утро 7 декабря в регионе выявлено 23 945 случаев коронавирусной инфекции (+178 за сутки), в том числе у 1 463 детей. 19 502 пациента выздоровели (+94 за сутки). Скончались еще шесть пациентов: двое мужчин в возрасте 59 лет, мужчины в возрасте 67 лет, 70 лет, а также женщины в возрасте 54 года и 59 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 792 человека.
Источник: Администрация Татарского района