6 декабря в 21.35 в селе Увальское произошел пожар в частном доме по ул. Больничной. В результате пожара огнем повреждены стены, потолочное перекрытие и домашние вещи. На пожаре погиб мужчина 1994 года рождения, по социальному положению безработный. В данном доме проживала многодетная семья с пятью детьми. По счастливой случайности мать с детьми отсутствовали дома на момент возникновения пожара. Доставка огнетушащих средств осуществлялась путем подвоза воды от пожарного водоема на расстоянии 2 км. На тушение привлекались 3 единицы техники и 7 человек личного состава, сообщает Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Татарскому и Усть-Таркскому районам.



