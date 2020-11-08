В воскресенье, 8 ноября 2020 года, в 15:58 на станции Татарская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги произошел сход 31 вагона грузового поезда.

В результате схода никто не пострадал. Ожидаются задержки пассажирских поездов.

Для ликвидации последствий к месту схода направлены восстановительные поезда станций Татарская и Омск. Оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги работает на месте происшествия.

Сообщение МЧС:

Оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области выехала в Татарский район Новосибирской области, где на станции Татарская с путей сошли и опрокинулись 16 вагонов грузового состава. По предварительной информации пострадавших нет. Также нет угрозы для местных жителей, ближайшие дома находятся около одного километра от места происшествия.

Сегодня вечером от дежурного РЖД поступило сообщение о сходе грузового состава на ст. Татарская Татарского района Новосибирской области при маневровых работах на Транссибирской магистрали. В настоящий момент установлено, что состав состоял из 30 вагонов, из них 16 опрокинуты в габарит на одном из путей, в том числе шесть цистерн с дизельным топливом и десять вагонов с грузом щебня и пластикового гранулята. Ещё 14 вагонов и тепловоз остались на колёсах.

По предварительной информации произошёл розлив дизельного топлива из двух цистерн (объём уточняется), повреждены контактная сеть и железнодорожное полотно. Движение пассажирских и грузовых поездов по Транссибирской магистрали приостановлено. Пожарно-спасательные подразделения чрезвычайного ведомства произвели пенную атаку для исключения возгорания дизельного топлива.





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