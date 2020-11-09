8 ноября около 16.00 на станции Татарская произошел сход 30 железнодорожных вагонов, груженых щебнем и тепловоза. В результате происшествия никто не пострадал. Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по факту схода вагонов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

На место происшествия выехала следственная группа, которая проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств аварии. Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта. На место происшествия выехал Барабинский транспортный прокурор. На место происшествия прибыла оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги.

В ликвидации последствий участвуют восстановительные поезда станций Татарская, Омск и Барабинск, около 20 единиц специальной техники и 300 железнодорожников. Движение поездов на станции было восстановлено к 21.00 того же дня.