По оперативным данным на территории Татарского района на 7 ноября, больных COVID-19 - 134 человека.

Выздоровевших - 420 человек. По данным оперативного штаба Новосибирской области на утро 7 ноября в регионе зарегистрировано 18 562 случая инфицирования коронавирусом (+181 за минувшие сутки), в том числе у 1 195 детей. 15 292 человека выписаны с выздоровлением (+168 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 32 года, женщины в возрасте 58 лет, 82 года и две женщины в возрасте 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 617 человек.В отделениях интенсивной терапии находится 121 человек. На ИВЛ – 34 пациента.Госпитализирован 51 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 916.