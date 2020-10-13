В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 879 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 589 794 теста на коронавирус.



По оперативным данным на территории Татарского района на 13.10.2020: Больных COVID - 121 человек. За сутки выявлено больных COVID + 0. Выздоровевших нарастающим итогом - 284 человек.

На территории Чановского района за период с 5 по 11 октября зарегистрировано 33 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, установлены 52 гражданина, находившихся в контакте с заболевшими, контактным выданы предписания на соблюдение режима самоизоляции. Всего с начала вспышки новой коронавирусной инфекции (апрель - октябрь) на территории района заболели 223 человека.



По данным оперативного штаба на утро 13 октября в регионе выявлено 14 319 случаев COVID-19 (+114 за минувшие сутки), в том числе у 891 ребенка. 12 603 пациента выздоровели (+95 за сутки).Скончались еще пять пациентов: мужчина, ему был 31 год, две женщины в возрасте 67 лет, а также женщины в возрасте 74 года и 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 501 человек.В отделениях реанимации находятся 119 человек. На ИВЛ – 28 пациентов.Госпитализированы 44 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 849.