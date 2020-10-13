

- 3 октября на лыжной базе «Березовая роща» состоялся традиционный турнир по футболу «Кубок осени-2020». Открыл соревнования первый заместитель главы администрации Татарского района Вячеслав Горшков. - В рамках Декады пожилых людей 2 октября в Татарском районе прошла региональная акция «Шаги здоровья». На площади перед РДК «Родина» собрались люди старшего поколения. Мероприятие проводилось на открытом воздухе с соблюдением всех необходимых мер безопасности.- 3 октября на лыжной базе «Березовая роща» состоялся традиционный турнир по футболу «Кубок осени-2020». Открыл соревнования первый заместитель главы администрации Татарского района Вячеслав Горшков.

- Уборка урожая в Татарском районе в стадии завершения. На сегодняшний день зерновые культуры убраны на территории более чем 96% от всех площадей. Хорошие результаты и в животноводстве.- В Татарском районе продолжается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что наблюдается положительная динамика относительно выздоровевших пациентов, жители района обеспокоены текущей ситуацией. На самые важные вопросы, связанные с COVID-19, нам ответил главный врач центральной районной больницы Евгений Николаевич Пендюк.- 6 октября после капитального ремонта открыл свои двери для пассажиров вокзал станции Татарская. Произведено обустройство привокзальной площади и разбит сквер.- Татарский педагогический колледж стал одной из 35 площадок в области, на которых проходит фестиваль профессий «Билет в будущее». Он направлен на раннюю профессиональную ориентацию учеников с шестого по одиннадцатый классы, и реализуется по стандартам «WorldSkills Russia».- В конце сентября районный Дом культуры «Родина» распахнул свои двери для всех любителей изобразительного искусства. В фойе учреждения была организована выставка картин народного художника России Вениамина Чебанова. Мобильную выставку репродукций представят в 27 муниципальных районах- К 95-летию Татарского района студия «День за днем» подготовила документальный фильм «Западный форпост». Наша съёмочная группа посетила несколько сёл и деревень, собирая исторические факты и народные предания. Одним из таких поселений является Ускюль. Это село основано переселенцами с эстонского острова, чьи традиции жители чтут и по сей день. Полную версию фильма ищите на всех наших ресурсах, а кадры из Ускюля, не вошедшие в финальный монтаж, вы можете увидеть в нашем материале.