10 октября в Барабинске прошёл региональный открытый конкурс профессионального мастерства среди автомехаников. В конкурсе приняли участие десять команд (по два человека) из районов Новосибирской области. Каждому участнику предстояло выполнить ремонт автомобиля, заменить моторное масло, свечи и тормозные колодки.

«Конкурс профессионального мастерства – это возможность молодым специалистам показать себя как квалифицированных работников, помогает руководителям сервисов повышать квалификацию своих сотрудников и поощрять лучших. Это важно для развития отрасли в целом», - отметил первый заместитель главы Барабинска Александр Кибальников.

Конкурс проводится с 2017 года при поддержке Центра культуры и досуга города Барабинска и Агентства поддержки молодёжных инициатив, в рамках проекта «Работающая молодёжь».

Данный проект направлен на создание системы информационно-методического обеспечения деятельности по поддержке молодых работников и специалистов, что дает возможности для создания и развития советов работающей молодёжи на предприятиях.

Участниками советов работающей молодёжи являются молодые люди, работающие на предприятиях, организациях муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Победителями конкурса стали:

1 место - команда СТО «Fit service» (Барабинск);

2 место - команда СТО Мастер (Куйбышев);

3 место - команда Усть-Таркского района: Евгений Давыдов и Евгений Бекбулатов.

Впервые принимали участие в конкурсе мастера из Чановского района Иван Беляев и Дмитрий Бронников. Ребята были награждены дипломом участника и ценными подарками.