По заболеваемости коронавирусной инфекцией на контроле находятся 5 детских садов, в которых выявлено 5 заболевших детей. Во всех случаях установлен круг контактных лиц, группы закрыты на карантин, проведена дополнительная дезинфекция помещений. По зарегистрированным случаям заболевания COVID-19 среди сотрудников образовательных организаций Новосибирской области на контроле находятся 24 школы, в которых выявлено 34 заболевших обучающихся, и 9 школ с 13 заболевшими взрослыми.

При этом Сергей Владимирович отметил, что рост заболеваемости ОРВИ является сезонным и характерным для данного времени года. В регионе издан совместный приказ министерства здравоохранения, министерства образования и управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, в соответствии с которым в случае заболевания ОРВИ и гриппом 20% и более детей руководитель образовательной организации принимает решение о приостановлении деятельности в образовательной организации. Если 20% заболевших фиксируется только в классе, то на карантин уходит класс.

При заболеваемости COVID применяются более жесткие меры. Если появляется хотя бы один заболевший ученик, то на карантин сразу уходит весь класс, а если заболел учитель, который в процессе обучения может посещать несколько классов, то речь может идти о переводе на удаленное обучение всей школы.

Министр напомнил, что во всех образовательных организациях выполняются требования Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий. «Школы и детские сады обеспечены всеми необходимыми средствами. Ситуация находится под контролем. Вспышек и очагов заболевания не выявлено», - уточнил он.