В период с 24 сентября по 2 октября изменится расписание пригородного электропоезда №6345/6663 сообщением Татарская – Колония – Омск в связи с проведением планового ремонта пути. Корректировка времени отправления и прибытия составит от 26 до 55 минут. Время указано местное.

24 и 25 сентября электропоезд будет отправляться со станции Татарская в 16:34 (на 34 минуты позже, время новосибирское), отправление со станции Колония в 16:21 (на 26 минут позже, время омское), прибытие на станцию Омск в 18:38 (на 26 минут позже).

В период с 26 сентября по 2 октября отправление электропоезда со станции Татарская в 16:55 (на 55 минуты позже, время новосибирское), отправление со станции Колония в 16:42 (на 47 минут позже, время омское), прибытие на станцию Омск в 18:59 (на 47 минут позже).

Компания "Омск-пригород" просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Более подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить на официальном сайте АО "Омск-пригород", по телефонам (3812) 44-31-52, 8(800) 234-31-52, а также в пригородных кассах компании.